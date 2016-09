26-09-2016 12:56

Homem detido por violência doméstica e extorsão

A Polícia Judiciária da Guarda deteve um homem suspeito da prática continuada, desde há aproximadamente sete anos, dos crimes de violência doméstica e de extorsão. A vítima, de 58 anos é a mãe do suspeito e vive no Barracão, Guarda.

Segundo fonte da PJ «os factos ocorreram num contexto da coabitação permanente de ambos e terão levado a vítima à entrega forçada de elevadas quantias de dinheiro ao agora detido».

A mesma fonte avança que o detido, de 29 anos, já tinha sido condenado a três anos e dez meses de prisão pelo crime de ofensas à integridade física agravadas sobre um outro familiar. Pena que se encontrava suspensa.

O suspeito foi já presente às autoridades para primeiro interrogatório, «tendo ficado sujeito à obrigação de abandono da residência que partilhava com a sua progenitora, à proibição de aproximação à mesma, controlada eletronicamente, e à obrigação de apresentações trissemanais às autoridades».