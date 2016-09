26-09-2016 12:27

Câmara da Guarda aprova redução do IMI

A Câmara da Guarda aprovou hoje em reunião do executivo uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 0,4 por cento.

A decisão deve-se à «melhor situação financeira» da autarquia, justificou o edil, Álvaro Amaro.

Saiba mais na próxima edição de O Interior.