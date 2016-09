21-09-2016 19:17

Sp. Covilhã perde 1-0 no Porto

Continua o mau início de época do Sp. Covilhã. Esta tarde os serranos perderam 1-0 com o Porto B na “cidade invicta” em jogo da oitava jornada da IIª Liga.

Os "leões da serra" não descolam do fundo da tabela.