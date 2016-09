21-09-2016 18:45

“Vaivém Oceanário” no Largo dos Combatentes

O “Vaivém Oceanário”, um projeto do Oceanário de Lisboa, está “ancorado” no Largo dos Combatentes até sábado para receber alunos, professores, utentes das IPSS do concelho e público em geral.

Estão previstas sessões de Educação Ambiental dirigidas à comunidade escolar, bem como um workshop para professores e educadores. O último dia está reservado a todos os interessados que poderão conhecer os conteúdos temáticos deste veículo relacionados com os oceanos, a sua influência nas nossas vidas e as suas potencialidades, bem como a necessidade de conservação do meio marinho.