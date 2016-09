21-09-2016 17:45

Claudino Rebelo expõe na Casa Municipal da Cultura

A Casa Municipal da Cultura da Mêda tem patente até ao final do mês a exposição “Paredes de Lago”, de Claudino Rebelo.

O autor nasceu naquela cidade em 1964 e reside no Porto desde 1988. Entre as suas exposições e participações estão “A Manifestação do Riso” em 2005, “UEM: O Dogma Dói” em 2006, “Theos” em 2011 e a mais recente, em 2012, “O Mundo num Pequeno Espaço”. Em 2006 participou no concurso de pintura da Culturgest com a obra “Room” e em 2007 no número 2 da revista “Big Ode”, com fotografia e desenho. Nesse mesmo ano colaborou no número 2 da revista “Inútil”, com poesia e imagem.