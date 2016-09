21-09-2016 17:11

97 bombeiros combatem três fogos no distrito da Guarda

Havia três incêndios em curso no distrito da Guarda às 17 horas, de acordo com informação disponível no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Em Malpartida (Almeida), 82 operacionais, apoiados por 15 veículos e cinco meios aéreos, estão a combater dois fogos que consomem mato desde as 14h46. Na localidade de Prados (Pinhel) estão no terreno 17 bombeiros e quatro viaturas. Estas três ocorrências estão fase de «resolução», segundo a ANPC.