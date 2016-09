21-09-2016 16:33

ULS da Guarda vai intervir nalgumas árvores do Parque da Saúde

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai levar a cabo, por «questões de segurança», uma intervenção nalgumas árvores do Parque da Saúde.

»Antes, será feita a marcação das árvores que deverão ser intervencionadas com o acompanhamento técnico da Proteção Civil Municipal e do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e Florestas)», adianta a ULS em comunicado.