21-09-2016 15:48

Colisão seguida de atropelamento provoca um morto em Trancoso

Um homem de 75 anos morreu, esta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, seguida de atropelamento, em Castaíde, localidade de Trancoso.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o acidente ocorreu pelas 8.30 horas, ao quilómetro 79 da Estrada Nacional 226, que faz a ligação entre Aguiar da Beira e Trancoso. Ao que explicou uma fonte da GNR a vítima mortal «circulava no sentido Moimenta da Beira-Trancoso e, segundo aquilo que se apurou no local, o acidente ter-se-á dado porque terá ficado encandeado pelo sol e parou a viatura para limpar o para-brisas».

O condutor de uma viatura que circulava no mesmo sentido «terá sofrido o mesmo efeito e, não se apercebendo da viatura parada na via, embateu na parte traseira», acrescentou.

Segundo a GNR, tudo indica que a vítima mortal tenha sido atropelada pela própria viatura, uma vez que foi arrastada «entre 20 a 30 metros».

O sinistro está a ser investigado por elementos do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR da Guarda.

Estiveram no local do acidente, para além de elementos da GNR, os bombeiros voluntários de Trancoso com três veículos e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.