20-09-2016 12:23

Encontrado corpo de homem desaparecido no rio Mondego

O corpo do homem de 64 anos que estava desaparecido desde ontem no rio Mondego, em Seia, já foi encontrado junto do local onde estava a pescar.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, o corpo foi encontrado cerca das 11 horas «no fundo do rio», por mergulhadores de Viseu. «Numa primeira análise não há suspeitas de crime, tudo indica que [o pescador] tenha caído acidentalmente para o rio», mas a Polícia Judiciária foi chamada ao local, adiantou.

O homem desapareceu pelas 23h51 de segunda-feira no Mondego, na zona de Carvalhal da Louça, quando estaria a pescar. As buscas, iniciadas logo após o alerta, foram suspensas pelas 3 horas e retomadas hoje às 8 horas. Foram familiares que deram o alerta para o desaparecimento do homem residente na zona de Nelas, distrito de Viseu.