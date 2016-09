20-09-2016 11:39

Homem desaparecido no rio Mondego (Seia)

A GNR e os bombeiros de Seia estão a realizar buscas no rio Mondego, em Seia, para procurar um homem de 64 anos, que desapareceu ontem às 23h51. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o homem, que «andaria a pescar», desapareceu na zona de Carvalhal da Louça (Seia). Foram familiares que deram o alerta para o desaparecimento do homem, residente na zona de Nelas (Viseu), e que «costumava pescar junto da ponte sobre o rio Mondego, que divide os distritos da Guarda e Viseu».

As buscar iniciaram logo após o alerta, tendo sido suspensas pelas 3 horas e retomadas às 8 horas de hoje. Estão envolvidos nas buscas 16 elementos dos Bombeiros Voluntários de Seia e da GNR, auxiliados por cinco viaturas.