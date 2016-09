19-09-2016 18:27

Poeta António Salvado edita novo livro

A Câmara de Castelo Branco apresenta hoje (18h30) o mais recente livro do poeta António Salvado.

Intitulada “Um Adeus solidário de ternura seguido de Com as mesmas palavras”, a obra é composta por poemas escritos em Monsanto (Idanha-a-Nova) com as temáticas habituais do autor.

A apresentação realiza-se no salão nobre da autarquia. A 12 de outubro, António Salvado vai receber o título de doutor "honoris causa" pela Universidade da Beira Interior (UBI) na cerimónia de abertura do ano académico 2016/2017.

Poeta, ensaísta, antologista, tradutor, organizador de edições, director de publicações culturais, o autor tem poemas seus em importantes antologias portuguesas e estrangeiras, encontrando-se traduzidos em várias línguas.