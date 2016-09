19-09-2016 18:05

Museu Judaico de Belmonte vai para obras

O Museu Judaico vai sofrer obras de remodelação e renovação de conteúdos, num investimento global de 300 mil euros.

O projeto foi apresentado no domingo pela autarquia, com António Dias Rocha a adiantar que estas obras destinam-se a melhorar o espaço e a apostar mais na componente dos conteúdos informativos, interpretativos e interativos. O museu abriu portas em 2005 e, «passado este tempo, tínhamos condições para melhorar e para nos tornarmos ainda mais atrativos, de forma a continuarmos a ver aumentar o número de visitantes», disse o edil em conferência de imprensa. O presidente da Câmara acrescentou que a intervenção permitirá incluir novos conteúdos com mais informação, nomeadamente sobre a comunidade judaica de Belmonte, «ao período em que os seus elementos tiveram de viver em segredo e à fase do “resgate” social». No futuro, o Museu Judaico proporcionará ao visitante o conhecimento das diferentes fases da história do judaísmo (religião e fé, vivência em segredo e resgate), tendo também como base as memórias, os saberes e vivências da comunidade judaica local, conforme explicaram os responsáveis pelo projeto, Paulo Monteiro e Henrique Marques.

Os trabalhos vão arrancar em outubro e deverão ficar concluídos até 26 de abril, Dia do Concelho. Até lá, será organizada uma exposição temporária noutro espaço da vila para onde serão transferidas as peças do museu. Segundo António Dias Rocha, o projeto será apoiado pelo “EEA Grants”, mecanismo financeiro que atribuiu à Rede de Judiarias de Portugal 4,5 milhões de euros. Segundo dados oficiais, 20.560 pessoas visitaram o Museu Judaico em 2015, já até ao final de agosto deste ano o número de visitas foi de 15.583, mais 28 por cento relativamente ao período homólogo do ano passado.