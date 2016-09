19-09-2016 14:58

Recriação do Cerco é tema de exposição fotográfica em Almeida

Os “Momentos e Memórias” do Cerco de Almeida é o tema de uma exposição de fotografia que pode ser vista no Museu Histórico-Militar local.

Patente até ao final do mês, a mostra reúne várias imagens recolhidas por fotógrafos profissionais e amadores durante as recriações históricas do cerco de Almeida, realizadas anualmente em agosto. A entrada é sujeita a pagamento do bilhete para o museu.