19-09-2016 11:17

A gíria quadrazenha é tema de colóquio hoje na BMEL

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, acolhe esta tarde (18 horas), o colóquio "A Gíria Quadrazenha".

O orador é Franklim Costa Braga, que vai abordar aspetos histórico-culturais e linguísticos que estiveram na génese do Quadrazenho, uma gíria usada naquela localidade fronteiriça do concelho do Sabugal e ligada ao contrabando. A iniciativa integra o programa das Jornadas Europeias do Património, este ano dedicadas ao tema "Comunidades e Culturas".