19-09-2016 10:27

Águeda "atropela" Gouveia no Farvão

O Desportivo de Gouveia perdeu ontem 4-0 na receção ao Recreio de Águeda na quarta jornada do Campeonato de Portugal.

Apesar da derrota, os serranos continuam na quarta posição da geral da série D com 6 pontos, contando duas vitórias e duas derrotas. Na próxima jornada, marcada para 2 de outubro, o Gouveia joga na Anadia, terceiro classificado com 8 pontos.

No domingo, o Desportivo recebe a Académica para a Taça de Portugal após ter sido repescado para a segunda eliminatória.