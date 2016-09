18-09-2016 13:50

Sporting da Covilhã continua sem ganhar

O Sporting da Covilhã empatou ontem em casa a um golo com o União da Madeira, em jogo da 6ª jornada da 2ª Liga. Com este resultados os serranos somam apenas dois pontos e continuam em busca da primeira vitória.

Durante toda a primeira metade, os serranos foram a formação mais ofensiva. A jogarem mais adiantados no terreno e a chegarem com maior facilidade junto à área adversária, faltou aos comandados de Filipe Gouveia objetividade e acerto no último passe para criarem reais ocasiões de golo.

O leões puseram-se à frente do marcador aos 50 minutos, num contra-ataque. Pintassilgo recebeu a bola de Mike na direita, cruzou para a área e Ponde, completamente isolado, cabeceou para o golo inaugural.

Ao 61 minutos os madeirenses igualaram o marcador, num livre apontado por Breitner.