17-09-2016 13:38

Festival das Vindimas no fim-de-semana

A segunda edição do Festival das Vindimas em Vila Franca das Naves (Trancoso) acontece no fim-de-semana.

Durante dois dias, os visitantes terão a oportunidade de provar e adquirir vinhos e produtos locais, além de desfrutar de alguns eventos e da gastronomia típica. O certame começa ao final do dia de hoje (19 horas) com a abertura das tasquinhas dos bombeiros, Associação Cultural e Desportiva, Associação de Dadores de Sangue e do Rancho Folclórico da freguesia. Para as 20 horas está agendado um encontro de concertinas com os grupos de Alverca da Beira, Reboleiro e do Rancho de Vila Franca das Naves. Amanhã o dia começa com um colóquio (10 horas), prossegue com uma prova de vinhos na Adega Cooperativa Beira Serra e um festival de folclore em que participam os ranchos da Afurada (Vila Nova de Gaia), de Seniores de Fornos de Algodres e de Matela (Penalva do Castelo), além da coletividade local. O Festival das Vindimas é organizado pelo Clube Recreativo das Naves - Rancho Folclórico de Vila Franca das Naves e Adega Cooperativa Beira Serra com o apoio da União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital e do município de Trancoso.