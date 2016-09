17-09-2016 12:08

Prova de resistência “Muralhas de Bandarra” hoje em Trancoso

A Casa do Benfica em Trancoso e o grupo de BTT Bandarra’s organizam hoje a prova “Muralhas de Bandarra”.

Trata-se de uma competição de resistência BTT, com três horas de duração, que vai decorrer em circuito urbano no centro histórico de Trancoso. O percurso inclui passagens pelos espaços mais emblemáticos desta Aldeia Histórica, como as muralhas, o castelo, a Praça D. Dinis, as Portas D’el Rei ou o centenário Parque Municipal.

A organização conta com o apoio do município, da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior e da Escola Profissional de Trancoso, em cujas instalações decorrerá o jantar.