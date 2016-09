16-09-2016 17:11

Festival “Chocalhos” começa hoje em Alpedrinha

Começa hoje e decorre até domingo a 15ª edição do “Chocalhos” – Festival dos Caminhos da Transumância, em Alpedrinha, um evento organizado pela Junta de Freguesia e município do Fundão.

A iniciativa que já se assume como uma marca da vila acontece sempre no terceiro fim-de-semana de setembro e procura recordar a passagem dos rebanhos serranos pelas ruas de Alpedrinha, situada no sopé da Gardunha, até aos campos de Ourique e mais recentemente até às campinas da Idanha.

Da programação fazem parte atividades que divulgam o artesanato pastoril e a música popular e tradicional, além de dar a conhecer as raças de gado autóctone e os cães pastores. A gastronomia não está esquecida e os queijos e vinhos da região também marcam presença.

Há ainda um vasto programa de animação para complementar as iniciativas agendadas para os três dias do “Chocalhos”. Para 2016 a organização preparou outra novidade, pois haverá programas turísticos que podem ser consultados em http://chocalhos.cm-fundao.pt. O País Basco, em Espanha, é a região convidada do festival deste ano.