16-09-2016 15:57

Associação Territórios do Côa debate o interior

A Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento Regional organiza hoje um jantar debate sobre o tema “Portugal conhece o interior?”, em Vilar Formoso.

A iniciativa, a realizar na Quinta do Prado Verde (19h30) com o apoio do município de Almeida, contará com a moderação da jornalista Felícia Cabrita. «Será que todos (as) conhecem a região onde vivem e/ou trabalham? Qual o contributo que cada um pode dar para bem promover o território? Há alguma estratégia para comunicar para atrair as pessoas e proporcionar experiências positivas?», são algumas das questões a abordar, segundo a organização.