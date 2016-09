16-09-2016 11:39

IPG colabora com universidade da Malásia

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) anunciou que celebrou um acordo com uma universidade da Malásia, com o objetivo de colaborar no desenvolvimento de uma unidade de cálculo acelerado para análise de mega dados. A parceria com a Universiti Teknologi Malaysia (UTM) para criação de uma “Graphic Processing Unit (GPU)” foi assinada no decorrer de uma cerimónia realizada na cidade de Johor Bahru, no sul da Malásia, onde se encontra um pólo da UTM.

«A colaboração agora firmada assegura uma plataforma para que ambas as partes trabalhem, em conjunto, na investigação científica de mega dados, traduzindo a sua investigação em ferramentas e metodologias que ativem indústrias e academias na Malásia», explica o IPG em comunicado. Para o presidente do IPG, Constantino Rei, «é uma grande satisfação» ver que «em terras tão distantes» o trabalho dos docentes da instituição «é reconhecido e valorizado, o que prestigia o Politécnico da Guarda».

O acordo foi celebrado durante a comemoração do segundo “International Workshop on Big Data Analytics” (IWBDA 2016), organizado pelo UTM Big Data Centre, que contou com a presença de investigadores da Malásia, Tailândia, Indonésia, Canadá, Índia, Egito, Alemanha e Marrocos.