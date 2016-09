16-09-2016 11:39

UBI vai premiar «integração responsável» dos caloiros

A Universidade da Beira Interior (UBI) anunciou que vai premiar os núcleos de estudantes que promovam as melhores ações de «integração responsável» dos caloiros, com base no convívio, diversão e descoberta da instituição e da cidade.

Em nota de imprensa divulgada hoje, a UBI adianta que será lançado um concurso para que sejam realizadas atividades que tenham «um elevado grau de inclusão de alunos recém-chegados, envolvendo um mínimo de 50 por cento dos caloiros de cada curso».

«Organizada com o apoio da Associação Académica, a iniciativa designa-se de "Integro" e tem como objetivos estimular a criatividade dos núcleos de estudantes para que na receção aos novos colegas promovam a vivência plena do ensino superior enquanto espaço inclusivo, de liberdade, conhecimento e relacionamento saudável», refere a nota de imprensa.