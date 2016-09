16-09-2016 11:20

Temperaturas sobem no fim-de-semana

O fim-de-semana vai ser marcado pelo bom tempo, com temperaturas acima dos 30 graus nalgumas regiões do país e sem precipitação.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje, está previsto céu pouco nublado ou limpo e subida da temperatura máxima na ordem dos cinco a seis graus Celsius em relação a ontem.

No fim de semana voltará a registar-se nova subida de temperatura e o cenário de céu pouco nublado ou limpo. Na Beira Interior, o calor estará de regresso com temperaturas máximas a variar entre os 22 e os 27 graus.