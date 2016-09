16-09-2016 09:53

Cooperativas de Trancoso e Penela da Beira cooperam na comercialização da castanha

A Bandarra – Cooperativa Agrícola do Concelho de Trancoso e a Coopenela – Cooperativa Agrícola de Penela da Beira (Penedono) assinam hoje um protocolo de cooperação para a comercialização da castanha.

O acordo permitirá aos associados da cooperativa trancosense o acesso a todos os serviços da Coopenela, incluindo a entrega das castanhas martaínha em Trancoso nas instalações da Bandarra. Também os agricultores associados da Coopenela vão usufruir das mesmas condições, nomeadamente o pagamento antecipado de 80 cêntimos por quilo, apenas com o compromisso de entrega, e o mesmo preço final a pagar igual ao dos associados da Coopenela para igual qualidade do produto.