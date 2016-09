15-09-2016 18:37

Vogal da comissão política concelhia do PSD da Guarda demitiu-se

A comissão política da concelhia da Guarda do PSD sofreu uma “baixa”. Trata-se de José Carlos Breia Lopes, que se demitiu do lugar de vogal para salvaguardar a sua «liberdade de opinião e de expressão», disse o próprio a O INTERIOR.

O motivo deste afastamento prende-se com o seu envolvimento nos movimentos que têm vindo a contestar o corte de árvores da Avenida Cidade de Salamanca e do Parque Municipal da Guarda. «Nesta matéria estou em divergência profunda com o executivo apoiado pela concelhia, pelo que com esta decisão quero evitar condicionamentos à minha liberdade de expressão e também conflitos com o partido e a secção local do PSD», disse José Carlos Breia Lopes.

O dirigente demissionário sublinha que não foi pressionado a tomar esta decisão.