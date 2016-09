15-09-2016 17:44

O Douro visto por Noel Magalhães no Centro Cultural de Foz Côa

“Memórias de um Olhar” é o título da mostra de fotografia de Noel de Magalhães que pode ser apreciada no Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa.

A exposição foi inaugurada anteontem e fica patente até 13 de novembro. Noel Magalhães, conhecido como o “fotógrafo do Douro”, doou ao Museu do Douro e à Câmara Municipal da Régua uma grande parte da sua obra fotográfica constituída por provas em papel, diapositivos e negativos, num total de cerca de 600 elementos.

A coleção é maioritariamente formada por negativos produzidos nas décadas de 1950 e 1960 e abarca registos fotográficos diversos que vão da paisagem ao retrato, dos recantos locais e regionais às viagens pelo país.

Contudo, a sua obra vai muito além dos registos que tradicionalmente se lhe conhecem. Esta exposição apresenta uma série de fotografias inéditas e outras que, apesar de terem circulado por várias exposições de fotografia no país, permanecem pouco conhecidas.