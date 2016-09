15-09-2016 16:23

Obras do simpósio de arte em exposição no Feital

O XIVº Simpósio Internacional de Arte do Feital terminou anteontem naquela pequena aldeia do concelho de Trancoso mas alguns dos trabalhos realizados podem agora ser vistos numa exposição patente no atelier “Temos Tempo” e no “Jardim das Pedras”

A mostra “Fogo Vento”, tema do encontro deste ano, desvenda as obras que os artistas plásticos Doris Cordes-Vollert, Pedro Januário Gomes, Hanna Cordes, Margarida Dias Coelho, Tonia Kudrass, João Teixeira, Carl Vetter, Diogo Pinto e Susann Becker criaram inspirados pela paisagem e o ambiente do Feital. A exposição está patente até 7 de outubro, de segunda a domingo (sempre das 16 às 18 horas). Coordenado pela escultura Maria Lino, o simpósio organizado pela Associação Luzlinar já acolheu mais de 70 artistas portugueses e europeus desde a sua criação em meados da década de 90 do século passado.