15-09-2016 14:43

Inscrições abertas para aulas de Ballet e Dança Moderna em Celorico da Beira

Estão abertas as inscrições para as aulas de ballet e dança moderna, destinadas a crianças, a partir dos quatro anos. Ambas vão decorrer no Centro Cultural de Celorico da Beira.

Os interessados devem deslocar-se ao Centro Cultural ou contactar a organização através do telefone: 271 74 74 77.