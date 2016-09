15-09-2016 14:26

Jogos tradicionais em três exposições na Guarda

O Instituto Português do Desporto e Juventude da Guarda acolhe, até 14 de outubro, a exposição “Jogos Matemáticos Através dos Tempos”.

A mostra, integrada no programa das Jornadas Internacionais dos Jogos, é organizada pela Associação de Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG) com a colaboração da Associação Ludus. Tendo como ponto central os jogos de tabuleiro, a iniciativa proporciona «uma viagem, da antiguidade aos nossos dias, visitando alguns dos jogos matemáticos mais fascinantes que a humanidade criou», adiantam os promotores. Os jogos apresentados permitem ainda uma exploração pedagógica que «potencia aprendizagens de uma forma lúdica», segundo a AJTG.

No café-concerto do TMG está também patente a exposição com os postais e as fotografias produzidas ao longo dos 37 anos de atividade da AJTG. Já na galeria de arte pode ser vista outra mostra sobre “Os jogos tradicionais na azulejaria portuguesa”. Estas atividades fazem parte das Jornadas Internacionais de Jogos que estão a decorrer na Guarda até outubro.