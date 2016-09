15-09-2016 12:18

REN vai construir nova central elétrica no Fundão

A Rede Elétrica Nacional (REN) vai investir cerca de 30 milhões de euros no Fundão, na construção de uma nova central elétrica que ficará localizada entre a ponte romana de Pêro Viseu e a localidade de Carvalhal.

Perto do mesmo local, na zona industrial do Fundão, vão em breve começar as obras da central de biomassa. Segundo o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, este é um investimento fundamental «quer para a vida das pessoas quer para a atração de investimento que é a qualidade do fluxo da eletricidade».