15-09-2016 11:06

Gasóleo profissional ao preço de Espanha a partir de hoje

A partir de hoje quatro zonas de fronteira, entre as quais Vilar Formoso, vão ter gasóleo profissional ao mesmo preço que no território espanhol.

Segundo declarou o ministro-adjunto Eduardo Cabrita, haverá uma redução de 13 cêntimos neste combustível em Quintanilha (Bragança), Vilar Formoso (Almeida), Elvas e Vila Verde de Ficalho (Serpa). «O que significa que o preço base para os transportadores de mercadorias será o mesmo que existe no mercado espanhol», sublinhou na semana passada o governante. Esta redução é exclusiva para veículos de transporte internacional de mercadorias com uma dimensão superior a 35 toneladas. A medida foi decidida em abril passado após uma reunião com as associações que representam as empresas de transporte de mercadorias (a ANTRAM e a ANTP), em que foi analisada a evolução dos preços dos combustíveis, tendo em conta uma primeira atualização do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em maio.

Com este novo regime de gasóleo profissional, o Governo pretende reduzir a tributação sobre o gasóleo para 33 cêntimos por litro para transportadoras de mercadorias, o mínimo permitido por Bruxelas. Numa fase inicial e até ao final do ano, a medida será testada em oito concelhos de quatro fronteiras com significativo movimento de transporte de mercadorias - Almeida, Guarda, Elvas, Estremoz, Serpa, Beja, Bragança e Macedo de Cavaleiros. O Governo afirma que este regime terá um impacto fiscal neutro, esperando que a devolução de 135 milhões de euros às transportadoras seja compensada pelo abastecimento em Portugal.