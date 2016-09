14-09-2016 15:55

Inscrições abertas para a caminhada “Pequenos passos, Grandes gestos”

O Movimento Vencer e Viver da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro, promove a sétima edição da caminhada “Pequenos passos, Grandes gestos” no dia 1 de outubro.

Na Guarda, a atividade começa na Alameda de Santo André, pelas 15 horas. Na Praça Luís de Camões, também a partir das 15 horas, haverá música, com o grupo de concertinas “Os Fidalguinhos” e Gotinha D'Água. Além disso, haverá ainda uma demonstração do Centro de Artes Marciais da Guarda. O “kit” para a caminhada, no valor de cinco euros, contém água, uma “t-shirt” e folhetos informativos, tendo uma oferta limitada ao stock existente. As inscrições podem ser feitas em diversos pontos da Guarda, Celorico da Beira e Sabugal.