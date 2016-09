14-09-2016 15:02

Câmara da Guarda abre concursos para reabilitar antigos Paços do Concelho e “Quintal Medroso"

A Câmara da Guarda aprovou ontem por maioria, com a abstenção dos vereadores do PS, a abertura dos concursos públicos para a reabilitação dos antigos Paços do Concelho e dos edifícios e jardim do Solar Teles de Vasconcelos, popularmente conhecido por “Quintal Medroso”.

As empreitadas têm um valor global de 854 mil euros e destinam-se a criar condições para a instalação, respetivamente, das sedes da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) e da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI).

Na final da reunião do executivo, o presidente Álvaro Amaro adiantou que as obras integram o PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) da Guarda e vão ser comparticipadas em 85 por cento pelos fundos comunitários.