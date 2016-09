13-09-2016 17:58

Bombeiros de Famalicão organizam passeio noturno de BTT no sábado

O terceiro passeio noturno de BTT dos Bombeiros Voluntários de Famalicão (Guarda) decorre no sábado.

Os participantes vão percorrer alguns caminhos rurais e trilhos existentes nas encostas sobranceiras à localidade. A concentração está marcada para as 20 horas no Largo Professor Renato e a partida será dada uma hora depois. A inscrição custa dez euros e pode ser feita através do link https://www.facebook.com/events/1391766300849057/ , sendo obrigatório o uso de capacetes e de luzes. No final haverá um lanche. A organização é da corporação local de bombeiros.