13-09-2016 16:32

Café Literário com Fernando Santos Costa na Covilhã

Fernando Santos Costa é o convidado de hoje do «Café Literário», no Café Bar Miradouro, na Covilhã, pelas 21h30.

Nascido em 1951, Santos Costa reside em Trancoso e publicou meia centena de livros de história, monografia, ficção e etnografia, muitos dos quais em banda desenhada. Foi cartoonista político e publicou etnografia e apontamentos históricos em diversas publicações sobre o distrito da Guarda. Foi também colunista de O INTERIOR.