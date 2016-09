13-09-2016 12:49

Equipa do Tortosendo na final do futebol de rua

Uma equipa formada por jovens do projeto “Quero Ser Mais E6G” está a participar na final do Torneio Nacional de Futebol de Rua, que decorre em Beja até sábado numa organização da Associação CAIS. Tendo como promotor o Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, o “Quero Ser Mais E6G” é financiado pelo Programa Escolhas e gerido pela Coolabora no Tortosendo (Covilhã).