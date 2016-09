13-09-2016 11:10

Embaixador dos Estados Unidos visita Guarda e Belmonte amanhã

Robert Sherman, embaixador dos Estados Unidos da América, estará na Guarda e em Belmonte na próxima quarta-feira.

Na cidade mais alta o diplomata vai visitar a Fundação João Bento Raimundo, não tendo ainda sido divulgado o restante programa. Ao final do dia, Robert Sherman estará em Belmonte para conhecer o Museu das Descobertas, o Museu Judaico e a exposição da Carta de Pêro Vaz de Caminha, patente no castelo até outubro. O embaixador – que se popularizou recentemente pelo seu apoio à seleção nacional no último Europeu de futebol, será também recebido na Câmara Municipal.