12-09-2016 18:52

Município de Figueira de Castelo Rodrigo apoia Cooperativa de Olivicultores de Escalhão

A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo celebrou um protocolo de colaboração com a Cooperativa de Olivicultores de Escalhão para a promoção e divulgação dos seus produtos.

Segundo o acordo, as duas instituições vão realizar ações ligadas ao turismo, gastronomia e divulgação do concelho, sendo que a autarquia compromete-se a integrar a cooperativa nos projetos de dinamização em curso. O município vai ainda «auxiliar financeiramente» os projetos de promoção dos produtos que aquela entidade vier a realizar. Em contrapartida, a Cooperativa vai criar uma zona de visitação pública nas suas instalações para acolher ações de divulgação do concelho e dos seus produtos. E está ainda obrigada a celebrar um protocolo de parceria com a Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo com vista à promoção conjunta dos seus produtos.