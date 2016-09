12-09-2016 17:31

Pintura de Nuno Mesquita na Tinturaria

A galeria Tinturaria, na Covilhã, tem patente a exposição de pintura “Caretas”, de Nuno Mesquita.

Arquiteto de profissão, o autor tem participado em diversas exposições, individuais e coletivas, nos últimos anos. Os seus quadros têm como temática recorrente a relação figurativa no contexto arquitetónico, apresentando como dualidade indivíduo/arquitetura, o corpo no cenário da peça/casa ou o objeto como cenário. A mostra pode ser visitada até 2 de outubro e as obras expostas poderão ser vendidas aos visitantes, como num leilão.