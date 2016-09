12-09-2016 15:33

Abutres-negros nidificam pelo terceiro ano consecutivo no Douro Internacional

O único casal de abutre-negro que se fixou no Douro Internacional em 2012 voltou a nidificar na região pelo terceiro ano consecutivo, tendo gerado uma nova cria.

De acordo com a Associação Transumância e Natureza (ATN), o casal nidifica num zimbro de grande porte, numa escarpa íngreme do lado português do Parque Natural do Douro internacional, dentro da área de atuação do projeto “Life Rupis”, que tem defenidas ações específicas de conservação dirigidas a esta espécie.

O abutre-negro deixou de ter casais reprodutores em Portugal na década de 1970, principalmente devido ao uso de carcaças envenenadas que estas aves consumiam. «Uma crescente população em Espanha fez com que se fossem instalando alguns indivíduos em território nacional, primeiro no Tejo Internacional em 2010 (onde existe uma pequena colónia de 10 casais), e depois no nordeste de Portugal», refere a ATN.

Atualmente haverá cerca de cinco a seis exemplares no Douro Internacional, que têm sido vistos muitas vezes juntos.