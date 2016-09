12-09-2016 12:09

UBI vai disponibilizar cem bicicletas elétricas à comunidade académica

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai disponibilizar à comunidade académica cem bicicletas elétricas para promover a mobilidade urbana sustentável e contribuir para um ambiente mais limpo, através da redução das emissões de carbono. Este é o resultado da candidatura da UBI ao projeto U-Bike, que é financiado pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, e no qual então envolvidas outras 14 instituições de Ensino Superior nacionais.

A integração da instituição no projeto permite o financiamento para aquisição inicial de cem bicicletas elétricas e construção de docas junto aos polos da universidade, com capacidade para o carregamento de grande parte das bicicletas. Serão também instalados postos de amarração em todas as faculdades.

A iniciativa começará a ser executada ainda este mês e vai prolongar-se até setembro de 2018 e pretende alterar a adoção de hábitos de mobilidade sustentáveis, em detrimento do uso do transporte individual motorizado.

A aplicação do projeto U-Bike tem na zona de influência da UBI uma relevância acrescida pela orografia e expansão fragmentada da cidade. Justifica-se ainda pelas medidas levadas a efeito na cidade, pela UBI e outras entidades, que procuram a promoção de alternativas ao transporte em automóvel individual, além de ações de sensibilização e promoção de hábitos saudáveis.

A UBI entra assim num programa que, a nível nacional, envolve universidades e institutos politécnicos, representando um investimento que ultrapassa os seis milhões de euros.