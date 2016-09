12-09-2016 11:26

Jovens esfaqueados em Malhada Sorda (Almeida)

Quatro jovens, entre os 27 e 36 anos, foram agredidos ontem, com uma faca, na aldeia de Malhada Sorda, em Almeida (Guarda). Um dos rapazes, atingido no coração, foi transferido para Coimbra e apresenta um prognóstico reservado. Outro levou quatro facadas que lhe perfuraram um pulmão, tendo sido hospitalizado no Hospital Sousa Martins (Guarda). Os restantes sofreram apenas ferimentos ligeiros, segundo conta a SIC. O agressor ou os agressores, são filhos de emigrantes e passavam férias naquela localidade. As vítimas são de aldeias vizinhas.

A Polícia Judiciária da Guarda está a investigar o caso mas os agressores ainda não foram localizados. Ainda não se sabe o que motivou as agressões mas ao que tudo indica, os intervenientes estavam sob efeito de álcool.