12-09-2016 10:32

CD Gouveia derrota Tourizense

O Clube Desportivo de Gouveia deslocou-se ontem ao Estádio Visconde do Vinhal, em Touriz (Tábua), para disputar o lugar no Campeonato de Portugal Prio, Série D, contra o Tourizense. A partida terminou com o marcador a apontar 4-3 a favor dos gouveenses.