12-09-2016 10:03

Guarda sob "aviso amarelo" devido a previsão de chuva forte e trovoada amanhã

Todos os distritos de Portugal continental vão estar, durante a madrugada e manhã de terça-feira, sob “aviso amarelo” devido à chuva forte e trovoada previstas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em Lisboa, Porto, Viseu, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, este alerta tem início às 3 horas e termina às 9 horas de terça-feira. Já na Guarda, Bragança, Évora, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre o aviso vigora entre as 6 horas e as 12 horas.

Para amanhã o IPMA prevê chuva forte e descida acentuada das temperaturas. Segundo a página oficial do instituto na Internet, o “aviso amarelo” é o primeiro (mais fraco) de três avisos (sendo o vermelho o mais forte), sendo acionado em Portugal continental, no caso da precipitação, para previsões de chuva/aguaceiros entre 10 a 20 milímetros, numa hora, e 30 a 40 milímetros, em seis horas.