11-09-2016 13:37

VIIIº Mercado Rural de Produtos Locais em Casal de Cinza

A oitava edição do Mercado Rural de Produtos Locais em Casal de Cinza realiza-se hoje na Senhora da Póvoa, naquela localidade do concelho da Guarda.

Agricultores, artesãos, colecionadores, livreiros, queijos, enchidos e vendedores ambulantes compõem o evento que terá lugar a partir das 9 horas. Para além do mercado também está patente uma exposição de pintura e desenho digital – Lynx Tungur, na Casa dos Mordomos.

O evento é promovido pela Junta de Freguesia de Casal de Cinza, com o apoio do Município da Guarda.