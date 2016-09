11-09-2016 10:22

Mercado Kosher hoje em Belmonte

Realiza-se hoje a sexta edição do Mercado Kosher, no Largo do Castelo de Belmonte.

Durante o dia haverão produtos que obedecem à lei alimentar judaica (pão, queijo, fruta, vinho, sumo de maçã e azeite kosher, entre outros), mas será também possível visitar a Sinagoga e apreciar música e o artesanato da cultura sefardita. Pelas 15h30, no auditório do Museu Judaico, será apresentado o projeto de reconversão daquele espaço. Às 18 horas tem lugar o concerto "Da Aurora ao Crepúsculo: Canções Sefarditas", no auditório do castelo.

O Mercado Kosher é organizado pela Câmara de Belmonte, Empresa Municipal, comunidade judaica local e a Rede de Judiarias de Portugal.