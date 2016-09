10-09-2016 18:25

Exposição de Arnaldo Silva em Almeida

“Livros e Documentos Raros – Séculos XVIII E XIX” da coleção de Arnaldo Silva é a exposição que pode ser vista até amanhã, no Turismo Municipal de Almeida.

O autor da coleção, Arnaldo Silva, residente em Torre de Moncorvo, apresenta uma coleção de livros e manuscritos a partir do século XIV, sendo um motivo de satisfação e de valorização da sua obra colecionada há mais de vinte anos, refere uma nota informativa.

Ainda que a área de coleção, nomeadamente manuscritos, esteja mais direcionada para toda a Região do Douro, comportando mais de dois mil documentos, com destaque para um pergaminho assinado pelo rei D. João III, atribuindo o Título de Cavaleiro a um militar de Amarante, a exposição apresenta documentos militares, por altura das Invasões Francesas, mas em terras confinantes com o rio Douro.