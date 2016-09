10-09-2016 12:00

Feira de Artes e Sabores entre hoje e amanhã na Guarda

A segunda Feira de Artes e Sabores, da GuardAmiga, decorre este fim-de-semana na Rua do Comércio. Estão previstas diversas atividades, como karaoke e música, uma aula de zumba com Dulce Mattos (hoje às 17 horas), um “workshop” de cozinha com Adélia Lopes (amanhã às 14h30) e um “showcooking” com o chef Rui Cerveira (amanhã às 17 horas). A atividade reverte a favor do projeto Refood da Guarda.