09-09-2016 15:24

Fogo consome mato e floresta no Sabugueiro (Seia)

Um incêndio está a consumir mato e floresta na zona do Sabugueiro (Seia), no Parque Natural da Serra da Estrela.

O fogo teve início pelas 12h14 e está a ser combatido por 74 homens, 22 viaturas e cinco meios aéreos, segundo informação no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Em fase de rescaldo e vigilância está o fogo da Corujeira (Guarda), que foi dominado ao final da tarde de ontem. Esta ocorrência teve início pelas 13h34 de quarta-feira e mobiliza atualmente 84 bombeiros, 24 veículos e um meio aéreo.