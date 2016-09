09-09-2016 15:01

Livro sobre montanhas da Península Ibérica apresentado hoje no CISE

O CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela acolhe esta tarde (18 horas) a sessão de lançamento do livro “Guia de Campo del Sistema Central”.

Da autoria de Modesto Luceño, Pablo Vargas e Bernardo Garcia, a obra pretende realçar os valores naturais das montanhas centrais da Península Ibérica, especialmente a diversidade de plantas, animais e fungos do Sistema Central. Para isso são descritas mais de 1.000 espécies e publicadas 2.500 fotografias. A apresentação do livro será feita pelo professor Jorge Paiva e contará com a presença dos autores. A sessão é aberta a todos os interessados.